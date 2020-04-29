МЧС предупредило москвичей о сильном западном ветре

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В Москве ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По прогнозам Росгидромета, усилится западный ветер с порывами 15–20 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до 21:00 мск среды, 29 апреля.

Накануне в подмосковном главке МЧС также предупреждали об усилении ветра в Московской области до конца среды. В Подмосковье порывы тоже будут до 20 м/с.

Спасатели попросили не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от них.