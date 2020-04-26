Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 26 апреля. Спасатели получили информацию о возгорании в 02:25 (21:25 мск). Однако возгорание обнаружили слишком поздно, пламя распространилось на значительную площадь.

«По предварительным данным, в результате случившегося погибли четыре человека», — сообщили в МЧС.

Спасатели ликвидировали открытое горение в течение часа. В ликвидации принимали участие 14 человек а также 6 единицы техники.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают представители следственного управления и пожарной лаборатории.

25 марта при пожаре в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области погибли четыре человека.