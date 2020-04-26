Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Пожар произошел в автосервисе на западе Москвы Общество, 07:18 Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае Общество, 07:01 В РПЦ опровергли данные о сокрытии масштабов заражения среди священников Общество, 06:57 У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7 Общество, 06:33 Вывозной рейс с россиянами прибыл из Бангкока в Хабаровск Общество, 06:07 В МЧС назвали позволяющие нарушить режим самоизоляции ситуации Общество, 05:42 СМИ узнали о планах Трампа уволить главу Минздрава из-за ошибок по вирусу Общество, 05:32 Переболевший коронавирусом премьер Британии вернется на работу 27 апреля Политика, 05:09 В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета Общество, 04:28 Перельман описал план по открытию ресторанов фразой «пир во время чумы» Бизнес, 04:03 В Италии допустили открытие музеев и главных достопримечательностей в мае Общество, 03:48 Производители зубных протезов попросили Путина и Мишустина о господдержке Общество, 03:09 Оперштаб назвал наиболее зараженные коронавирусом города в Подмосковье Общество, 02:42 В США за сутки от коронавируса умерли почти 2 тыс. человек Общество, 02:33
Новости без коронавируса ,  
0 

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 26 апреля. Спасатели получили информацию о возгорании в 02:25 (21:25 мск). Однако возгорание обнаружили слишком поздно, пламя распространилось на значительную площадь.

«По предварительным данным, в результате случившегося погибли четыре человека», — сообщили в МЧС.

Спасатели ликвидировали открытое горение в течение часа. В ликвидации принимали участие 14 человек а также 6 единицы техники.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. На месте происшествия работают представители следственного управления и пожарной лаборатории.

25 марта при пожаре в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области погибли четыре человека. 

Теги: Алтайский край, пожар, погибшие
Материалы по теме
В Кузбассе произошел пожар в строящемся общежитии кадетского училища
Общество
В поселке в Кемеровской области пожар уничтожил 22 дома
Общество
В Алтайском крае двое взрослых и ребенок погибли при пожаре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter