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Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

В работе социальной сети Twitter в ночь на 29 апреля произошел массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные интернет-портала Downdetector, отслеживающего проблемы в социальных сетях и онлайн-сервисах.

Согласно данным портала, неполадки в работе сайте возникли у 76% пользователей. Еще 13% пользователей столкнулись с проблемой в работе мобильного приложения Twitter для iOS. Проблемы с приложением для Android испытывают 10% пользователей.

Согласно данным портала, в основном с неполадками в работе Twitter столкнулись жители США.

В последний раз сбой в Twitter наблюдался 14 апреля. Тогда перебои в работе сайта и приложения ощущали в США, Германии, Франции, Великобритании, на Украине и в Японии, а также в нескольких городах России.

Теги: Twitter, сбой
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