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Юристы оценили идею о введении в России регистрации смартфонов

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В настоящий момент регистрация телефонов в России и так происходит через сим-карты, возможное введение регистрации смартфонов по заводскому номеру или IMEI приведет к дополнительным тратам для населения, заявил РБК юрист-международник Глеб Богуш.

О вероятности введения такой регистрации с 1 июля 2021 года ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на доработанный законопроект членов Совфеда. Так, сообщается, что регистрация уже используемых устройств будет бесплатной, однако владельцев новых телефонов обяжут заплатить за услугу. Максимальную цены авторы документа предлагали установить на уровне 100 руб., однако стоимость и порядок оплаты определит кабмин.

«Это, безусловно, очередной шаг в контроле над населением», — отметил Богуш. По его словам, в России давно популяризируют китайский опыт, заключающийся в контроле за действиями населения через смартфоны. «В реальности, насколько я понимаю техническую сферу, я думаю, что это все не удастся, и будет просто очередная административная возможность собирать средства с населения», — добавил юрист.

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Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Богуш отметил, что государство и так получает средства, поскольку в стоимость телефона входят налоги. «С точки зрения правовой, регистрационная практика и так есть, на наши сим-карты, формально мы и так находимся в том или ином регистрационном режиме», — отметил он.

Юрист Андрей Сучков в разговоре с РБК также заявил, что регистрация смартфонов происходит через сети при покупке сим-карт, однако выразил мнение, что введением регистрации по заводскому номеру власти, скорее всего, хотят избежать проникновения телефонов по серой схеме на серый рынок. «Наверное, все делается для того, чтобы все проходило через систему налогообложения», — отметил он.

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Фото: Сергей Расулов / РИА Новости

Сучков пояснил, что в данном случае власти хотят провести регистрацию тех смартфонов. которые были ввезены беспошлинно. «Насколько я помню, эти вопросы уже давно поднимались, тогда ставились вопросы о сборах пошлины за регистрацию и об ограничении рынка в возможности закупки, минуя нашу налоговую систему», — сказал Сучков.

Теги: закон, смартфоны, новости РБК
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