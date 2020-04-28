СМИ узнали о планах ввести регистрацию смартфонов с 2021 года

Платной услуга будет для тех, кто купит новый телефон за границей, а для старых пользователей регистрацию проведут бесплатно, сообщает «Коммерсантъ». Ранее планировалось ввести платную регистрацию для всех устройств с 2020 года

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В России с 1 июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, или IMEI. Об этом со ссылкой на доработанный законопроект группы членов Совета Федерации сообщил «Коммерсантъ».

Регистрация уже используемых устройств при этом будет бесплатной, владельцев же новых мобильных телефонов обяжут заплатить за услугу. Максимальную цену авторы законопроекта предлагали установить в 100 руб., однако новый вариант предполагает, что стоимость и порядок оплаты определит правительство.

Регистрировать устройства должны будут импортеры и граждане, купившие телефон за границей. Исключение коснется лишь смартфонов и других устройств с сим-картами, которые были закуплены для государственных и муниципальных нужд. Телефоны, которые не пройдут регистрацию или IMEI которых совпадет с другим, мобильным операторам разрешат блокировать.

Таким образом авторы законопроекта планируют бороться с кражами и контрафактом. Сейчас документ находится на стадии финального согласования в администрации президента, после чего его могут внести в Госдуму, сообщили три собеседника издания на рынке связи.