Главврач Филатовской больницы назвал число пациентов с коронавирусом

Фото: АГН «Москва»

На лечении в городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова находятся 1597 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 997 человек, сообщил в Facebook главврач медучреждения Валерий Вечорко.

У 1582 пациентов диагностирована внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 170 человек, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 91.

При этом, по его словам, за сутки количество выписавшихся пациентов превысило число поступивших в больницу. Выбыли из медучреждения 188 человек, поступили — 176.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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