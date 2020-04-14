Роскачество оценило безопасность консервированной кукурузы

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Эксперты Роскачества провели исследование консервированной кукурузы, сообщается на сайте организации. Специалисты оценивали качество и безопасность кукурузы 33 торговых марок.

Большую часть исследованных консервов произвели в России, однако эксперты также проверили кукурузу из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда.

По итогам проверки специалисты выявили нарушения в качестве и маркировке продукции некоторых торговых марок. Так, внешний вид продукции 12 торговых марок не соответствовал требованиям ГОСТа. Среди них была кукуруза марок «Бояринъ», «Вкусвилл», «Глобус», «Дядя Ваня» и «Лента».

В продукции еще десяти брендов нормам ГОСТа не отвечала заливочная жидкость. В консервах «Маркет Перекресток» и Green Ray жидкость была мутной, с коричневым оттенком, что уже является нарушением, заявили эксперты.

При этом всю продукцию признали безопасной. Ни в одном из исследованных продуктов не было ГМО, пестицидов, консервантов и красителей, сообщили в организации.