Роскачество оценило безопасность консервированной кукурузы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 73,52 (-0,23) Quote, 13 апр, 13:14
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 80,54 (-0,2) Quote, 13 апр, 13:14
Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский Общество, 11:40 Что ждет рынок недвижимости в ближайший год Партнерский материал, 11:39 Что делать, если остановила полиция. Инструкция для водителей Авто, 11:39 Обнуление роста: как изменится российский рынок лизинга в 2020 году Pro, 11:38 Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками Общество, 11:35 Как выстроить рабочий режим дома: 7 лайфхаков Стиль, 11:29 Как чистить зубы экологично Зеленая экономика, 11:25  Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению Экономика, 11:24 Huobi будет автоматически блокировать аккаунты «подозрительных» клиентов Крипто, 11:22 В Москве число заразившихся коронавирусом превысило 13 тыс. человек Общество, 11:18 Белоруссия подписала соглашение об упрощении визового режима с ЕС Политика, 11:16 «Мышиный помет»: почему США обвинили китайские компании в приписках Pro, 11:16 В России за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом Общество, 11:09 Zoom Talks «Инвестиции в акции, ценные бумаги и драгоценные металлы» Конференции, 11:06
Новости без коронавируса ,  
0 

Роскачество оценило безопасность консервированной кукурузы

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Эксперты Роскачества провели исследование консервированной кукурузы, сообщается на сайте организации. Специалисты оценивали качество и безопасность кукурузы 33 торговых марок.

Большую часть исследованных консервов произвели в России, однако эксперты также проверили кукурузу из Белоруссии, Венгрии, Китая, Польши и Таиланда.

По итогам проверки специалисты выявили нарушения в качестве и маркировке продукции некоторых торговых марок. Так, внешний вид продукции 12 торговых марок не соответствовал требованиям ГОСТа. Среди них была кукуруза марок «Бояринъ», «Вкусвилл», «Глобус», «Дядя Ваня» и «Лента».

В продукции еще десяти брендов нормам ГОСТа не отвечала заливочная жидкость. В консервах «Маркет Перекресток» и Green Ray жидкость была мутной, с коричневым оттенком, что уже является нарушением, заявили эксперты.

При этом всю продукцию признали безопасной. Ни в одном из исследованных продуктов не было ГМО, пестицидов, консервантов и красителей, сообщили в организации.

В Роскачестве дали рекомендации по хранению муки и круп дома
Общество

Ранее в Роскачестве дали советы по хранению муки и круп. Согласно рекомендациям, их следует хранить в сухом месте при комнатной температуре. Кроме того, крупы стоит убрать подальше от прямых солнечных лучей, поскольку они разрушают витамины и микроэлементы.

Теги: Роскачество, кукуруза
Материалы по теме
Роскачество дало рекомендации по обработке рук и гаджетов против COVID-19
Общество
Роскачество увидело проблемы с долей жира в сыре «Российский»
Общество
Роскачество нашло сахар и консерванты в томатном соке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter