В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

Третий пациент с коронавирусом умер в Бурятии, сообщается на сайте регионального минздрава.

По данным ведомства, во вторник, 28 апреля, скончалась женщина 1948 года рождения. Причиной стала внезапная сердечно-сосудистая недостаточность. В минздраве рассказали, что пациентка выздоравливала от пневмонии, вызванной коронавирусом, поэтому накануне женщину перевели с улучшением из реанимационного отделения в обычное.

Всего в регионе подтвердили 245 случаев заражения инфекцией, из которых 77 человек выздоровели. По данным минздрава, еще восемь зараженных госпитализируют. Круг людей, которые контактировали с заболевшими, составил 1014 человек, их лабораторно обследовали.

В стационарах продолжают лечиться 157 пациентов. Из низ 11 детей, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации, один из них на искусственной вентиляции легких. В трех обсерваторах расположились 113 человек.