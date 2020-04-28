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Пандемия коронавируса ,  
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В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

Третий пациент с коронавирусом умер в Бурятии, сообщается на сайте регионального минздрава.

По данным ведомства, во вторник, 28 апреля, скончалась женщина 1948 года рождения. Причиной стала внезапная сердечно-сосудистая недостаточность. В минздраве рассказали, что пациентка выздоравливала от пневмонии, вызванной коронавирусом, поэтому накануне женщину перевели с улучшением из реанимационного отделения в обычное.

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<p>Алексей Цыденов (в центре)</p>

Всего в регионе подтвердили 245 случаев заражения инфекцией, из которых 77 человек выздоровели. По данным минздрава, еще восемь зараженных госпитализируют. Круг людей, которые контактировали с заболевшими, составил 1014 человек, их лабораторно обследовали.

В стационарах продолжают лечиться 157 пациентов. Из низ 11 детей, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Двое взрослых в тяжелом состоянии находятся в реанимации, один из них на искусственной вентиляции легких. В трех обсерваторах расположились 113 человек.

Накануне оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал о 209 случаях заболевания в Бурятии и двух умерших пациентах.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Бурятия, коронавирус
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