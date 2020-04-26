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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Бурятии обвинил во вспышке коронавируса скрывших симптомы врачей

Врачи с признаками ОРВИ принимали лекарства и полоскали горло мирамистином, из-за чего анализы давали неверный результат, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, среди заразившихся также оказался водитель скорой
Алексей Цыденов (в центре)
Алексей Цыденов (в центре) (Фото: egov-buryatia.ru)

Врачи городской больницы № 4 в Бурятии скрывали симптомы ОРВИ, принимая лекарства и полоская горло, что в результате привело к внутренней вспышке заболевания, заявил глава республики Алексей Цыденов.

«На карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, при наличии прятали признаки ОРВИ, принимали лекарства, полоскали горло мирамистином, что, безусловно, влияло на показатели анализов. Довели до ситуации, когда у нас такая вспышка», — сообщил он.

По его словам, коронавирус в Бурятии выявили у 217 человек, и именно ситуация в больнице № 4 привела к такой вспышке. «Более того, там медсестра заразила мужа, муж — водитель скорой, еще и работал по району. Теперь у нас очаг — весь район», — заявил Цыденов.

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Из-за роста заразившихся в регионе не будет запланированного ослабления ограничений. Более того, вновь закроются магазины стройматериалов и другие непродовольственные, которым разрешили возобновить работу, а также парикмахерские, сообщил глава Бурятии. «Хотели, наоборот, разжать тиски, а сейчас снова зажмем, — заявил Цыденов.

С конца марта в России действует режим самоизоляции. Жители могут выходить из дома лишь в ряде разрешенных случаев, например в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, а также чтобы обратиться за срочной медицинской помощью или выгулять домашнее животное. Несмотря на введенные ограничения, число заразившихся продолжает расти. Всего в стране с начала эпидемии коронавирус выявили более чем у 80 тыс. человек, 747 умерли от осложнений.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Бурятия, коронавирус, врачи
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