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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае за сутки выявили шесть новых зараженных коронавирусом

В Китае за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, три из которых оказались завозными. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения.

Другие трое зараженных находятся в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. В комиссии отметили, что за сутки не зафиксировали ни одного летального исхода.

В провинции Хубэй, которая стала эпицентром коронавируса, также нет подтвержденных случаев заболевания, новых зараженных и умерших. С начала вспышки инфекции в Китае зарегистрировали 82 836 случаев заболевания, 4633 человека скончались.

Власти сообщили об отсутствии пациентов с коронавирусом в больницах Уханя
Общество
Ухань, Китай

Вспышка ранее не известного типа коронавирусной инфекции произошла в декабре 2019 года. Эпицентром заболевания стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. Впоследствии случаи заражения выявили во всех регионах КНР, всех европейских странах, Японии, Таиланде, Сингапуре, США, Египте, Иране и других государствах.

По данным Университета Джона Хопкинса, число выявленных случаев заболевания в мире превысило 3 млн, свыше 211 человек умерли. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире инфекцией заразились более 2,8 млн человек, свыше 198 тыс. скончались.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Китай, коронавирус
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