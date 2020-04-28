В Китае за сутки выявили шесть новых зараженных коронавирусом

В Китае за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, три из которых оказались завозными. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения.

Другие трое зараженных находятся в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. В комиссии отметили, что за сутки не зафиксировали ни одного летального исхода.

В провинции Хубэй, которая стала эпицентром коронавируса, также нет подтвержденных случаев заболевания, новых зараженных и умерших. С начала вспышки инфекции в Китае зарегистрировали 82 836 случаев заболевания, 4633 человека скончались.

Вспышка ранее не известного типа коронавирусной инфекции произошла в декабре 2019 года. Эпицентром заболевания стал китайский город Ухань в провинции Хубэй. Впоследствии случаи заражения выявили во всех регионах КНР, всех европейских странах, Японии, Таиланде, Сингапуре, США, Египте, Иране и других государствах.