Мадуро назначил двоюродного брата Уго Чавеса главой компании PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил главой государственной нефтегазовой компании PDVSA Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса, двоюродного брата покойного главы государства Уго Чавеса. Об этом сообщает издание El National.

С конца ноября 2017 года главой PDVSA был генерал-майор Национальной гвардии Мануэль Кеведо. Издание пишет, что ранее Хименес отвечал за американскую нефтеперерабатывающую компанию Citgo, принадлежащую PDVSA.

Помимо этого президент назначил министра промышленности и национального производства Тарека Эль-Аиссами министром нефти. В 2017 году США ввели против него санкции, обвинив в незаконном обороте наркотиков. В конце июня 2018 года он попал в санкционный список Евросоюза. Он также попал под ограничения со стороны Канады.

Мадуро поручил Эль-Аиссами реорганизовать Министерство нефти, чтобы обеспечить энергетическую безопасности Венесуэлы и «защитить отрасль перед лицом разнородной внешней и внутренней агрессии».