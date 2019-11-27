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Мужчина в Туле пострадал от взрыва рядом с автомобилем
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Туле следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, 27 ноября возле автомобиля, припаркованного около дома на улице Болдина, произошел «хлопок». В результате инцидента один мужчина получил незначительные телесные повреждения.

Дело заведено по статьям о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, и о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ)

«Тульские новости» пишут, что мужчина, садясь в автомобиль, пнул лежащий на земле пакет, после чего произошел взрыв. У пострадавшего мужчины повреждено лицо, он является уроженцем Узбекистана, отметило издание. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что взорвалось неизвестное устройство, лежавшее в пакете.

Теги: взрыв, Тула
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