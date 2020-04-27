Бибилов временно вернул Цхинвалу второе название Сталинир
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, который позволяет использовать старое название столицы республики Сталинир во время мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной. Документ опубликован на сайте президента республики.
«Установить в качестве символа города Цхинвал наименование «город Сталинир», используемое наряду с наименованием «город Цхинвал», — говорится в указе.
Советское название будет использоваться во время мероприятий, приуроченных ко Дню Победы (9 мая) и Дню начала войны (22 июня). Целью является популяризация исторического названия Сталинир.
Ранее в апреле похожий указ подписал глава непризнанной Донецкой народной республики Денис Пушилин. Донецку при проведении мероприятий на 9 мая и 22 июня присваивается его советское название Сталино.