Бибилов временно вернул Цхинвалу второе название Сталинир

Столицу Южной Осетии переименовали в Сталинир (или Сталинири) в 1934 году в честь Иосифа Сталина. До этого город носил историческое имя Цхинвал.

В 1961 году его переименовали в Цхинвали в рамках кампании по преодолению культа личности Сталина. В 1991 году власти республики официально утвердили историческое название Цхинвал, которое фактически использовалось и в советский период.