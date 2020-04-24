Пушилин разрешил называть Донецк городом Сталино в дни памятных дат войны

Денис Пушилин (Фото: Александр Рекун / Global Look Press)

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому город Донецк наряду с этим может называться городом Сталино при проведении республиканских и городских мероприятий в честь памятных дат Великой Отечественной войны. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.

«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк», — говорится в указе.

Решение принято для «сохранения исторической памяти» и в связи с 75-летием Победы, говорится в документе.

В числе памятных дат в указе перечислены день Победы 9 мая, день начала войны 22 июня и день освобождения Донбасса от немецких войск 8 сентября.