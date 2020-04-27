Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,5 (-0,22) Quote, 12:34
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 80,76 (+0,51) Quote, 12:34
Смог от лесных пожаров в Забайкалье в Чите. Фоторепортаж Общество, 17:38  В России около 400 беременных женщин заразились коронавирусом Общество, 17:38 Жителям Петербурга разрешили поездки на дачу во время майских праздников Общество, 17:35 Генсек РФС назвал нецелесообразным возобновление первенства ФНЛ Спорт, 17:30 В Сети появилось видео потопленного в 1941 году теплохода «Армения» Общество, 17:23 В Вологодской области введут электронные пропуска на въезд Общество, 17:23 Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Бизнес, 17:21 На чем ездит Канье Уэст. От «Шерпа» до Veyron Авто, 17:20 «Северсталь» подала в суд на Росрезерв за задержку оплаты поставок Бизнес, 17:17 В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой Политика, 17:17 Более 110 сотрудников предприятий «Роскосмоса» заразились коронавирусом Общество, 17:16 Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки отмены режима самоизоляции Общество, 17:14 Кошки против собак: как развивается онлайн-рынок кормов для животных Pro, 17:06 ЦБ предложил освободить россиян от оплаты страховки при выдаче ипотеки Финансы, 17:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Вологодской области введут электронные пропуска на въезд

Олег Кувшинников
Олег Кувшинников (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В преддверии майских праздников в Вологодской области введут электронные пропуска на въезд в регион для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор области Олег Кувшинников на заседании оперштаба.

«Мы приняли решение о введении контрольных пропусков на въезд лиц, передвигающихся на автомобильном транспорте, у которых отсутствует временная или постоянная регистрация в нашей области», — отметил он.

Ранее на автодорогах при въезде в регион и на железнодорожных вокзалах работали санитарно-пропускные пункты, где въезжающие заполняли анкету о своем планируемом местонахождении и получали уведомление о необходимости пройти строгую самоизоляцию в течение двух недель. Кувшинников отметил эффективность данной системы, которая позволяет вовремя выявить заболевших.

С регистрацией и СМС: как контролируют самоизоляцию в регионах России
Общество
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Но в преддверии майских праздников мы ожидаем повышение трафика въезжающих. И это может серьезно усугубить эпидемиологическую ситуацию внутри региона, чего мы не можем допустить», — пояснил глава региона.

По словам Кувшинникова, санитарно-пропускные пункты переведут в статус контрольно-пропускных пунктов. Он заверил, что на передвижение между муниципалитетами внутри региона данное нововведение пока распространяться не будет. Порядок выдачи электронных пропусков установят постановлением правительства региона 28 апреля.

Согласно последним данным, в Вологодской области зарегистрировано 155 случаев коронавируса, 33 человека выздоровели.

Теги: Вологодская область, коронавирус, пропуск
Материалы по теме
Власти Кузбасса объявили о введении электронных пропусков с 5 мая
Общество
В Приморье уволили отвечавшего за электронные пропуска министра
Общество
В Мурманской области для контроля карантина закупят электронные браслеты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter