Олег Кувшинников (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В преддверии майских праздников в Вологодской области введут электронные пропуска на въезд в регион для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор области Олег Кувшинников на заседании оперштаба.

«Мы приняли решение о введении контрольных пропусков на въезд лиц, передвигающихся на автомобильном транспорте, у которых отсутствует временная или постоянная регистрация в нашей области», — отметил он.

Ранее на автодорогах при въезде в регион и на железнодорожных вокзалах работали санитарно-пропускные пункты, где въезжающие заполняли анкету о своем планируемом местонахождении и получали уведомление о необходимости пройти строгую самоизоляцию в течение двух недель. Кувшинников отметил эффективность данной системы, которая позволяет вовремя выявить заболевших.



«Но в преддверии майских праздников мы ожидаем повышение трафика въезжающих. И это может серьезно усугубить эпидемиологическую ситуацию внутри региона, чего мы не можем допустить», — пояснил глава региона.

По словам Кувшинникова, санитарно-пропускные пункты переведут в статус контрольно-пропускных пунктов. Он заверил, что на передвижение между муниципалитетами внутри региона данное нововведение пока распространяться не будет. Порядок выдачи электронных пропусков установят постановлением правительства региона 28 апреля.