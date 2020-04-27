Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 74,5 (-0,22) Quote, 12:34
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 80,76 (+0,51) Quote, 12:34
На Урале лишили права проповедовать отрицавшего коронавирус священника Общество, 15:40 Сингапурские ученые рассчитали дату окончания пандемии COVID-19 в России Общество, 15:34 В «Салавате Юлаеве» заявили о погашенной задолженности по зарплатам Спорт, 15:27 Появились слухи о смерти Ким Чен Ына. Инвесторам пришлось понервничать Quote, 15:25 Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков Общество, 15:23 РПЛ предложила клубам два варианта возобновления чемпионата Спорт, 15:22 Глава МВД предписал сообщать жертвам домашнего насилия о центрах помощи Общество, 15:20 Японский подход: безопасность персонала и бесперебойность работы в кризис Партнерский материал, 15:20 Лавров назвал несправедливыми нападки на ВОЗ из-за коронавируса Политика, 15:19 Смерть Ким Чен Ына опровергли. Рынок криптовалют спасен Крипто, 15:17 Профсоюз заявил о приостановке производства на АвтоВАЗе до середины мая Бизнес, 15:10 В ВОЗ заявили о снижении темпов прироста заражений в Москве и Подмосковье Общество, 15:06 Медики и волонтеры в России пересядут на Peugeot, Citroёn и Opel Стиль, 14:57 Мишустин попросил губернаторов сохранять региональные доплаты медикам Политика, 14:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

Лавров назвал несправедливыми нападки на ВОЗ из-за коронавируса

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в утаивании информации о распространении коронавируса несправедливы, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции. Его слова передает ТАСС.

«Считаем нападки на эту организацию, попытки свалить на нее всю вину за происходящее абсолютно контрпродуктивными, несправедливыми», — сказал министр. По его мнению, на всех этапах кризиса ВОЗ своевременно предпринимала упреждающие шаги, распространяла информацию, а также давала рекомендации государствам.

Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса
Общество
Майк Помпео&nbsp;и&nbsp;Дональд Трамп

Лавров отметил, что специальные учреждения системы ООН, в том числе ВОЗ, остаются «безальтернативным механизмом многостороннего сотрудничества».

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает взносы в бюджет ВОЗ. По его словам, в ситуации с коронавирусом организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Трамп сказал, что действия ВОЗ способствовали «дезинформации» Китая о COVID-19 и это привело к более масштабной вспышке заболевания, чем могло бы быть.

Теги: Сергей Лавров, ВОЗ, коронавирус
Материалы по теме
Трамп и Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время пандемии коронавируса
Общество
Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ
Политика
Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с коронавирусом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter