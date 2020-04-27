Лавров назвал несправедливыми нападки на ВОЗ из-за коронавируса

Сергей Лавров (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в утаивании информации о распространении коронавируса несправедливы, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции. Его слова передает ТАСС.

«Считаем нападки на эту организацию, попытки свалить на нее всю вину за происходящее абсолютно контрпродуктивными, несправедливыми», — сказал министр. По его мнению, на всех этапах кризиса ВОЗ своевременно предпринимала упреждающие шаги, распространяла информацию, а также давала рекомендации государствам.

Лавров отметил, что специальные учреждения системы ООН, в том числе ВОЗ, остаются «безальтернативным механизмом многостороннего сотрудничества».

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает взносы в бюджет ВОЗ. По его словам, в ситуации с коронавирусом организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность». Трамп сказал, что действия ВОЗ способствовали «дезинформации» Китая о COVID-19 и это привело к более масштабной вспышке заболевания, чем могло бы быть.