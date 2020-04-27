Путин напомнил о союзничестве стран во время Второй мировой войны

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В условиях новых глобальных вызовов нужно использовать опыт международного сотрудничества, накопленный в годы Второй мировой войны, говорится в телеграмме президента России Владимира Путина организаторам и посетителям онлайн-выставки «Сталин-Черчилль-Рузвельт: совместная борьба с нацизмом». Документ опубликован на сайте Кремля.

«Сегодня, когда человечество сталкивается с новыми глобальными вызовами и угрозами, мы должны в полной мере использовать бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, накопленный нашими странами в годы Второй мировой войны», — отметил президент.

По его словам, у СССР, Великобритании и США были «диаметрально противоположные взгляды на происходящие события». Однако они смогли преодолеть личные амбиции и выработать общие подходы для скорейшего окончания Второй мировой войны.

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