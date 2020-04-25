Путин и Трамп назвали «дух Эльбы» примером сотрудничества и доверия

Президенты России и США приняли совместное заявление, посвященное 75-й годовщине исторической встречи на реке Эльба в Германии в 1945 году

Встреча на Эльбе советских и американских войск (Фото: ТАСС)

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе. Президенты назвали «дух Эльбы» примером того, как обе страны могут отложить противоречия и сотрудничать во имя достижения общей цели. Сообщение об этом разместила пресс-служба Кремля.

В нем говорится, что историческая встреча у реки Эльба в Германии 25 апреля 1945 года стала предвестником решающего поражения нацистского режима. В заявлении также отмечен вклад миллионов людей, «которые на трудовом фронте произвели огромное количество военной продукции, предназначенной для использования по всему миру». Президенты подчеркнули ключевую роль работников тыла в обеспечении союзных сил средствами, необходимыми для победы.

«Дух Эльбы» является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — говорится в заявлении. Тот отпор, который страны дают наиболее серьезным вызовам этого века, является данью уважения мужеству тех, кто боролся против фашизма, отметили президенты в заявлении.

Накануне в пятницу, 24 апреля, Минобороны России опубликовало уникальные архивные снимки, сделанные во время встречи на Эльбе. На них запечатлены в том числе дружеские встречи союзников и праздничные мероприятия. Также было опубликовано письмо американского военного Джозефа Половски советскому маршалу Коневу, в котором он вспоминает совместную клятву советских и американских солдат жить в мире.