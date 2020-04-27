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Песков называл сферы сотрудничества России и США

Космонавты ​Кристина Кох из НАСА, Алексей Овчинин из Роскосмоса и Ник Хейг из НАСА
Космонавты ​Кристина Кох из НАСА, Алексей Овчинин из Роскосмоса и Ник Хейг из НАСА (Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images)

Россия и США сотрудничают в космической сфере, а военные двух стран ведут диалог друг с другом, однако говорить о нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «АиФ».

По словам Пескова, Москва и Вашингтон взаимодействуют в экстремальных ситуациях и сотрудничают там, где это взаимовыгодно. «Мы сотрудничаем в космической сфере, ведут диалог наши военные — потому что они зачастую действуют в одних и тех же регионах мира, и надо избегать нежелательных столкновений», — отметил он.

Путин оценил отношения России с США на «троечку»
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При этом Песков посоветовал не забывать о том, что американский лидер Дональд Трамп называл себя «президентом, который занимает самую жесткую позицию в отношении России». «Я бы не стал тут предаваться излишнему оптимизму», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент России Влажимир Путин заявил, что нынешние отношения России и США можно оценить «где-то на троечку» по пятибалльной шкале. При этом он отметил, что Москва и Вашингтон сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом. Также, по его словам, за последние два года также вырос товарооборот между странами.

Теги: Россия, США, Дмитрий Песков
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