Россияне поделились планами на период после самоизоляции

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Опрошенные Сбербанком пользователи портала «Рамблер» рассказали о том, чем будут заниматься после отступления коронавируса и снятия режима самоизоляции. Два самых популярных ответа у четверти опрошенных были связаны с работой, следует из результатов исследования, которые есть у РБК.

Так, 16% заявили, что сразу после завершения самоизоляции «выйдут на работу», а 10% «будут искать новую работу».

Третьим по популярности стал ответ «пойду в парикмахерскую или салон красоты» (9%). 8% собрались пойти погулять, выехать на природу или навестить ближайших родственников.

Заняться в первую очередь спортом собрались 4% опрошенных. Столько же людей рассчитывают встретиться с друзьями.

3% намерены раздать (или собрать) долги. Кафе, рестораны, театры, концерты и магазины одежды заинтересовали по 2% опрошенных. Никаких планов на первое время после отмены самоизоляции не оказалось у 6% опрошенных. Они сообщили, что «еще посидят дома».