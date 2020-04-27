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Россияне поделились планами на период после самоизоляции

Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Опрошенные Сбербанком пользователи портала «Рамблер» рассказали о том, чем будут заниматься после отступления коронавируса и снятия режима самоизоляции. Два самых популярных ответа у четверти опрошенных были связаны с работой, следует из результатов исследования, которые есть у РБК.

Так, 16% заявили, что сразу после завершения самоизоляции «выйдут на работу», а 10% «будут искать новую работу».

Третьим по популярности стал ответ «пойду в парикмахерскую или салон красоты» (9%). 8% собрались пойти погулять, выехать на природу или навестить ближайших родственников.

Заняться в первую очередь спортом собрались 4% опрошенных. Столько же людей рассчитывают встретиться с друзьями.

3% намерены раздать (или собрать) долги. Кафе, рестораны, театры, концерты и магазины одежды заинтересовали по 2% опрошенных. Никаких планов на первое время после отмены самоизоляции не оказалось у 6% опрошенных. Они сообщили, что «еще посидят дома».

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В большинстве регионов режим самоизоляции действует до 30 апреля, хотя некоторые области уже объявили о том, что карантинные меры будут действовать и на майские праздники. Как ранее сообщали источники РБК, существует несколько вариантов продления режима самоизоляции: до конца майских праздников, до середины мая. В случае негативного развития событий не исключено, что режим продлят и до 1 июня.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила о том, что российские регионы отстают по темпам заболеваемости от Москвы примерно на две-три недели, из-за этого число заболевших в них может резко вырасти в ближайшее время.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: самоизоляция, планы, коронавирус
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