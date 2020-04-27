Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Ревизия договоров: как оптимизировать расходы Pro, 09:27 Министр на примере дочери сообщил о неготовности школ к онлайн-обучению Общество, 09:12 Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины из-за COVID-19 Общество, 09:08 Пилот США вспомнил о подготовке к Третьей мировой войне Политика, 08:56 В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступило 78 пациентов Общество, 08:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля Общество, 08:51 СМИ сообщили о планах АПЛ разрешить пять замен за матч Спорт, 08:47 Онлайн-лагеря и редиска вместо роз: как бизнесмены спасают свое дело Pro, 08:41 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:31 Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей Общество, 08:21 PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Бизнес, 08:04 Что станет основой для успеха банков в сложные времена Pro, 07:56 Губернатор назвал ожидаемый срок продления Путиным нерабочих дней Общество, 07:50 Роспотребнадзор открыл горячую линию о питании в период пандемии Общество, 07:30
Политика ,  
0 

Пилот США вспомнил о подготовке к Третьей мировой войне

Авианосец Theodore Roosevelt
Авианосец Theodore Roosevelt (Фото: Anthony J. Rivera / U.S. Department of Defense / Flickr)

Американский пилот Кевин Нунан рассказал о подготовке США к возможной войне с Советским Союзом в конце 1980-х годов. Его воспоминания об учениях приводит американское издание The Drive.

В конце лета 1988 года авианосец Theodore Roosevelt со своей авианосной ударной группой и отплыл на учения в сторону Северной Атлантики. По словам Нунана, эти учения «больше всего напоминали то, что США делали бы в случае войны с Советским Союзом».

Как отметил пилот, к авианосцу присоединились более 200 союзных военных кораблей и вспомогательных подразделений, а также более 500 самолетов всех типов. Они приняли участие в учениях в Норвегии по отражению возможного советского вторжения.

Незадолго до учений, 7 июля 1988 года, советская делегация во главе с маршалом Советского Союза Сергеем Ахромеевым первый раз посетила авианосец Theodore Roosevelt Военно-морских сил США, пишет The Drive.

Месяц спустя президент США Рональд Рейган рассказал детали этого визита. По его словам, наибольшее впечатление на Ахромеева произвело то, что на Theodore Roosevelt обычные американские моряки и летчики выполняли работу, которую в СССР доверили бы только высокопоставленным офицерам. Рейган также отметил удивление советского маршала тем, что рядовые военнослужащие свободно высказывали свое мнение перед вышестоящими.

Материал дополняется.

Теги: США, война, учения
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter