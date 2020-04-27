Пилот США вспомнил о подготовке к Третьей мировой войне

Авианосец Theodore Roosevelt (Фото: Anthony J. Rivera / U.S. Department of Defense / Flickr)

Американский пилот Кевин Нунан рассказал о подготовке США к возможной войне с Советским Союзом в конце 1980-х годов. Его воспоминания об учениях приводит американское издание The Drive.

В конце лета 1988 года авианосец Theodore Roosevelt со своей авианосной ударной группой и отплыл на учения в сторону Северной Атлантики. По словам Нунана, эти учения «больше всего напоминали то, что США делали бы в случае войны с Советским Союзом».

Как отметил пилот, к авианосцу присоединились более 200 союзных военных кораблей и вспомогательных подразделений, а также более 500 самолетов всех типов. Они приняли участие в учениях в Норвегии по отражению возможного советского вторжения.

Незадолго до учений, 7 июля 1988 года, советская делегация во главе с маршалом Советского Союза Сергеем Ахромеевым первый раз посетила авианосец Theodore Roosevelt Военно-морских сил США, пишет The Drive.

Месяц спустя президент США Рональд Рейган рассказал детали этого визита. По его словам, наибольшее впечатление на Ахромеева произвело то, что на Theodore Roosevelt обычные американские моряки и летчики выполняли работу, которую в СССР доверили бы только высокопоставленным офицерам. Рейган также отметил удивление советского маршала тем, что рядовые военнослужащие свободно высказывали свое мнение перед вышестоящими.