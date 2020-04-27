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Пандемия коронавируса ,  
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Губернатор назвал ожидаемый срок продления Путиным нерабочих дней

Главы российских регионов рассчитывают на то, что президент Владимир Путин продлит срок нерабочих дней в стране как минимум до 11 мая. Об этом заявил глава Вологодской области Олег Кувшинников, передает ТАСС.

Это заявление он сделал в ходе заседания регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавируса.

Совещание Владимира Путина с главами российских регионов, на котором может быть сделано заявление о продлении режима нерабочих дней, должно пройти в понедельник, 27 апреля. Пока что период выходных дней в стране, установленных из-за опасности распространения болезни, действует до конца апреля.

О том, что решение о продлении периода нерабочих дней может быть озвучено на совещании 27 апреля, заявил и глава Крыма Сергей Аксенов. «После того, как глава государства всех выслушает, будет оценена обстановка и будут на федеральном уровне приняты решения... 28 апреля, после того, как президент даст установки на последующий период, мы с вами соответственно скорректируем свои действия», — приводит его слова ТАСС.

В пятницу, 24 апреля, представитель президента Дмитрий Песков предложил подождать до окончания текущего режима нерабочих дней, прежде чем говорить о его продлении. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при этом говорила, что пока невозможно точно сказать, когда снимут ограничения. При этом накануне в воскресенье Песков сообщил, что на предстоящей неделе глава государства может выступить с новым обращением относительно перспектив развития ситуации.

Песков допустил новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом
Общество
<p>Владимир Путин</p>

Источники РБК, знакомые с ходом обсуждения в правительстве, говорили ранее, что кабмин не исключает возможности продления ряда ограничений, в первую очередь — режима самоизоляции, — и на майские праздники. Рабочие дни между ними (с 6 по 8 мая) в этом случае станут нерабочими. О том, что ограничения могут сохраниться на уровне регионов, заявляли власти Москвы и Подмосковья.

Теги: коронавирус, Владимир Путин, губернаторы
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