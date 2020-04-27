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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп опроверг намерение уволить главу Минздрава из-за ошибок по вирусу

Информация о возможном увольнении главы минздрава США Алекса Азара из-за якобы совершенных им ошибок в борьбе с коронавирусом не соответствуют действительности. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Сообщения о том, что я уволю министра здравоохранения Алекса Азара, — это фейковые новости», — сообщил Трамп. По его словам, СМИ знают об этом, но «отчаянно пытаются создать видимость хаоса и беспорядка».

«Алекс прекрасно справляется с работой!» — отметил Трамп.

Накануне о возможном увольнении Азара написали Politico и The Wall Street Journal (WSJ). WSJ писала, что Трамп недоволен работами Азара, который в начале распространения инфекции говорил, что она не представляет большой опасности для страны. «Остается неясным, будет ли Азар уволен и в какие сроки это может произойти», — отмечала газета.

При этом заместитель пресс-секретаря президента США Джадд Дир в разговоре с WSJ заявил, что в Белом доме вопрос об увольнении Азара не обсуждается. По его словам, домыслы о перестановках «отвлекают» от ответа на COVID-19.

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США лидируют по числу зараженных коронавирусом в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировали более 964 тыс. случаев заражения инфекцией. Свыше 54 тыс. зараженных умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: США, коронавирус, пандемия
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