В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

В Твери произошел пожар на ветке Октябрьской железной дороги. Об этом сообщает Tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Возгорание началось около восьми часов вечера в Пролетарском районе города, передает газета. К месту происшествия направили специализированные отряды пожарной охраны МЧС.

Пожар удалось ликвидировать в 21:30 по местному времени (совпадает с московским). В результате возгорания сгорела сцепка из двух пассажирских вагонов.

По информации агентства «ТИА», на путях загорел пассажирский вагон нерабочего парка, который стоял на запасном пути. К тушению привлекли 46 человек и 14 машин, полностью пожар потушили в 20:58 мск. Его площадь составила 75 кв. м.

О пострадавших не сообщается.