Врачи назвали факторы для «доза-эффекта» инфицирования вирусом

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Чтобы заразиться коронавирусом, необходима определенная доза, которая зависит от многих факторов и строго индивидуальна. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Эта зависимость называется «доза-эффект», которая определяется эмпирическим путем. Это азы вирусологии. У разных вирусов разные возможности — например, одной бактерии чумы достаточно для заражения человека чумой, а для заражения человека сибирской язвой одной палочки недостаточно», — сказал Чепурнов. По его словам, чем большую дозу вируса человек получает, тем тяжелее будет протекать заболевание. Это утверждение справедливо и для COVID-19.

Однако определить размер «дозы», необходимой для заражения коронавирусом, еще не удалось. Ученые, по словам Чепурнова, сталкиваются тут с несколькими вопросами — насколько высока сопротивляемость организма и чем она определяется; главную или второстепенную роль играет заболевание обычными коронавирусами; почему 80% населения переносит COVID-19 легко, а у кого-то он проходит очень тяжело.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Чепурнов рассказал, что есть несколько факторов, которые влияют на размер дозы, передающейся человеку. Это его иммунитет, дистанция, с которой произошло заражение, наличие сопутствующих заболеваний. «Биологические мелкодисперсные аэрозоли подчиняются закону распределения газа, то есть распространяются в сторону уменьшения концентрации. А если они не находятся на каком-то локальном участке и заполняют все больший объем в пространстве, то инфекционная доза снижается», — уточнил Чепурнов.

На сегодняшний день не существует универсальной формулы, которая могла бы определять влияние дозы инфицирования на заболеваемость коронавирусом, рассказал РБК доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. «Тем не менее снизить дозу можно соблюдением режима самоизоляции, социальной дистанции и при использовании средств защиты во время посещения аптек и других мест», — сказал Малышев.

Помимо дозы инфицирования на степень заражения влияет также ситуация, при которой человек заразился. «Например, коронавирус передается через поверхности, и в зависимости от времени, сколько этот вирус находится на поверхности, доза значительно уменьшается. Или на это влияет то, как зараженный общается с человеком — через маску или без», — рассказал вирусолог.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Ранее в апреле немецкие вирусологи из берлинского института Charite заявили, что иммунитетом к COVID-19 могут обладать люди, которые раньше уже болели коронавирусами других типов.

Ученые исследовали клетки людей, которые не были больны COVID-19, и обнаружили у 30% из них иммунный ответ на коронавирус. При этом вирусологи говорят, что это не означает, что у трети населения есть иммунитет к коронавирусам.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

По его словам, чем большую дозу вируса человек получает, тем тяжелее будет протекать заболевание. Это утверждение справедливо и для COVID-19.