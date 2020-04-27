Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Врачи назвали факторы для «доза-эффекта» инфицирования вирусом Общество, 03:00 40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом Политика, 03:00 В Уфу прибыли два вывозных рейса с российскими туристами Общество, 02:44 Forbes признал рэпера Канье Уэста миллиардером Бизнес, 02:40 Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе Политика, 02:24 Силуанов заявил о готовности к дополнительным тратам на поддержку россиян Финансы, 01:33 Власти Москвы начали штрафовать банки за отсутствие разметки у банкоматов Общество, 01:11 В Минске допустили получение до $2,5 млрд внешней поддержки из-за вируса Политика, 00:48 Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России Общество, 00:04 В новый КоАП введут штрафы за лай собак и неисправную автосигнализацию Общество, 26 апр, 23:44 Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» Совбеза ООН по вопросу COVID-19 Политика, 26 апр, 23:39 В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны Общество, 26 апр, 23:04 Sky News сообщил о возвращении Джонсона к работе после заражения COVID-19 Политика, 26 апр, 22:30 В Италии объявили о смягчении мер и запуске второй фазы борьбы с вирусом Общество, 26 апр, 22:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Врачи назвали факторы для «доза-эффекта» инфицирования вирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Чтобы заразиться коронавирусом, необходима определенная доза, которая зависит от многих факторов и строго индивидуальна. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Эта зависимость называется «доза-эффект», которая определяется эмпирическим путем. Это азы вирусологии. У разных вирусов разные возможности — например, одной бактерии чумы достаточно для заражения человека чумой, а для заражения человека сибирской язвой одной палочки недостаточно», — сказал Чепурнов. По его словам, чем большую дозу вируса человек получает, тем тяжелее будет протекать заболевание. Это утверждение справедливо и для COVID-19.

Однако определить размер «дозы», необходимой для заражения коронавирусом, еще не удалось. Ученые, по словам Чепурнова, сталкиваются тут с несколькими вопросами — насколько высока сопротивляемость организма и чем она определяется; главную или второстепенную роль играет заболевание обычными коронавирусами; почему 80% населения переносит COVID-19 легко, а у кого-то он проходит очень тяжело.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Чепурнов рассказал, что есть несколько факторов, которые влияют на размер дозы, передающейся человеку. Это его иммунитет, дистанция, с которой произошло заражение, наличие сопутствующих заболеваний. «Биологические мелкодисперсные аэрозоли подчиняются закону распределения газа, то есть распространяются в сторону уменьшения концентрации. А если они не находятся на каком-то локальном участке и заполняют все больший объем в пространстве, то инфекционная доза снижается», — уточнил Чепурнов.

Вирусологи назвали категорию людей с возможным иммунитетом к коронавирусу
Общество

На сегодняшний день не существует универсальной формулы, которая могла бы определять влияние дозы инфицирования на заболеваемость коронавирусом, рассказал РБК доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. «Тем не менее снизить дозу можно соблюдением режима самоизоляции, социальной дистанции и при использовании средств защиты во время посещения аптек и других мест», — сказал Малышев.

Помимо дозы инфицирования на степень заражения влияет также ситуация, при которой человек заразился. «Например, коронавирус передается через поверхности, и в зависимости от времени, сколько этот вирус находится на поверхности, доза значительно уменьшается. Или на это влияет то, как зараженный общается с человеком — через маску или без», — рассказал вирусолог.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее в апреле немецкие вирусологи из берлинского института Charite заявили, что иммунитетом к COVID-19 могут обладать люди, которые раньше уже болели коронавирусами других типов.

Ученые исследовали клетки людей, которые не были больны COVID-19, и обнаружили у 30% из них иммунный ответ на коронавирус. При этом вирусологи говорят, что это не означает, что у трети населения есть иммунитет к коронавирусам.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

По его словам, чем большую дозу вируса человек получает, тем тяжелее будет протекать заболевание. Это утверждение справедливо и для COVID-19.

Теги: коронавирус, новости РБК, заражение
Материалы по теме
Вирусологи назвали категорию людей с возможным иммунитетом к коронавирусу
Общество
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter