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В жилом доме Троицка произошел взрыв из-за самогонного аппарата

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В многоэтажном доме Троицка произошел взрыв из-за разгерметизации самогонного аппарата, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По предварительным данным, инцидент случился в одной из квартир 12-этажного дома.

«Пожара не последовало, выбило только окна. Погибших и пострадавших нет», — сказал представитель ведомства. Как уточнили в пресс-службе, в квартире проживала семья, ведущая асоциальный образ жизни.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что в московской многоэтажке взорвался бытовой газ, в результате чего взрывной волной выбило стекла трех окон.

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа
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Фото: kondratyevvi / VK

В Краснодаре 24 апреля в многоквартирном доме произошло возгорание газа, площадь пожара составила 20 кв. м. В результате инцидента погиб один мужчина. Следственное управление СК региона по факту ЧП инициировало доследственную проверку.
 

Теги: новости РБК, взрыв, Новая Москва
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