В жилом доме Троицка произошел взрыв из-за самогонного аппарата

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В многоэтажном доме Троицка произошел взрыв из-за разгерметизации самогонного аппарата, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По предварительным данным, инцидент случился в одной из квартир 12-этажного дома.

«Пожара не последовало, выбило только окна. Погибших и пострадавших нет», — сказал представитель ведомства. Как уточнили в пресс-службе, в квартире проживала семья, ведущая асоциальный образ жизни.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что в московской многоэтажке взорвался бытовой газ, в результате чего взрывной волной выбило стекла трех окон.