В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

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В жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошел взрыв газа, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.

«Сегодня в Краснодаре случилась трагедия — в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Эвакуированы 35 человек», — сообщил губернатор.

По его словам, всем пострадавшим предоставят временное жилье, чтобы им не пришлось ехать к родственникам в период самоизоляции.

О взрыве в жилом доме в Краснодаре ранее сообщали со ссылкой на источники «Кубанские новости» и ТАСС. По данным «Кубанских новостей» в оперативных службах региона, инцидент произошел днем 24 апреля в квартире шестиэтажного дома в Ленинском переулке. По предварительным данным, погиб 69-летний мужчина.

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