Сотрудники чеченского МЧС побрились налысо вслед за Кадыровым

Весь мужской состав чеченского управления МЧС побрился налысо вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается в Instagram ведомства.

Ранее Кадыров побрился наголо и посоветовал мужчинам последовать своему примеру. «Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо», — сказал глава Чечни.



В чеченском управлении МЧС отметили, что «вызов» принимают представители различных министерств и ведомств, а также звезды российской эстрады, спортсмены и блогеры. «Не остались на стороне и мы», — отметили в ведомстве.

Чечня стала первым российским регионом, где из-за коронавируса закрыли все рестораны, кафе и места массового скопления людей. Кадыров принял соответствующее решение 24 марта. 29 марта в регионе ввели режим самоизоляции, установили комендантский час с 20:00 до 08:00, а также ограничили перемещение по республике.



По данным портала Стопкоронавирус.рф, в Чечне зафиксировано 409 случаев заболевания коронавирусом. 23 человека выздоровели, шестеро скончались.