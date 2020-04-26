В Москве от коронавируса вылечились более 3 тыс. человек

В Москве от коронавируса выздоровели еще 128 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале со ссылкой на заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она отметила, что общее число выздоровевших увеличилось до 3175 человек.

Ранее главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что лечение проходят 650 человек, из них коронавирус подтвержден у 441 пациента. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 61 человек, на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 33 заболевших. За сутки в больницу поступили 87 новых пациентов.

В городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова на лечении состоит 1541 пациент, сообщил главврач Валерий Вечорко. У большей части из них — 1528 человек — диагностирована внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии. Коронавирус подтвержден у 1069 заболевших.