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Перельман описал план по открытию ресторанов фразой «пир во время чумы»

Основатель и владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман в беседе с РБК прокомментировал предложенные Роспотребнадзором рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.

«Мне кажется, что мы должны быть реалистами и говорить честно, как будет происходить выход из тяжелой ситуации карантина. У отрасли и у меня лично есть ощущения, что выход должен быть обязательно последовательным, то есть мы не имеем никакого права — социального, морального или какого-либо другого устраивать пир во время еще не законченной чумы», — сказал Перельман.

По его словам, об этом же свидетельствует практика других стран, где рестораны открываются последовательно.

«Я думаю, что смысл в том, чтобы открывать рестораны последовательно есть, разумеется. Другой вопрос, как это делать, и в том, насколько Роспотребнадзор в данный момент хочет быть с нами на одной стороны баррикады», — добавил ресторатор.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

23 апреля Роспотребнадзор подготовил для заведений общепита план возвращения к работе, предусматривающий поэтапную отмену ограничений. Ведомство рекомендовало после окончания режима самоизоляции открыть кафе площадью не более 50 кв. м с максимум пятью столиками на одного-двух человек. Банкеты и поминки в них в это время ведомство предложило запретить.

Владимир Перельман — основатель и глава ресторанного холдинга Perelman People, в который входят несколько проектов. В их числе: I like Bar, I like Grill, I like Wine, Beer&Brut, «Рыба моя», «Жемчуга», Tinto и другие.

Теги: кафе, рестораны, Роспотребнадзор, коронавирус
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