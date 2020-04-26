Перельман описал план по открытию ресторанов фразой «пир во время чумы»

Основатель и владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман в беседе с РБК прокомментировал предложенные Роспотребнадзором рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.

«Мне кажется, что мы должны быть реалистами и говорить честно, как будет происходить выход из тяжелой ситуации карантина. У отрасли и у меня лично есть ощущения, что выход должен быть обязательно последовательным, то есть мы не имеем никакого права — социального, морального или какого-либо другого устраивать пир во время еще не законченной чумы», — сказал Перельман.

По его словам, об этом же свидетельствует практика других стран, где рестораны открываются последовательно.

«Я думаю, что смысл в том, чтобы открывать рестораны последовательно есть, разумеется. Другой вопрос, как это делать, и в том, насколько Роспотребнадзор в данный момент хочет быть с нами на одной стороны баррикады», — добавил ресторатор.