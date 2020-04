Перельман описал план по открытию ресторанов фразой «пир во время чумы»

23 апреля Роспотребнадзор подготовил для заведений общепита план возвращения к работе, предусматривающий поэтапную отмену ограничений. Ведомство рекомендовало после окончания режима самоизоляции открыть кафе площадью не более 50 кв. м с максимум пятью столиками на одного-двух человек. Банкеты и поминки в них в это время ведомство предложило запретить.

Владимир Перельман — основатель и глава ресторанного холдинга Perelman People, в который входят несколько проектов. В их числе: I like Bar, I like Grill, I like Wine, Beer&Brut, «Рыба моя», «Жемчуга», Tinto и другие.