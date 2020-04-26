Производители зубных протезов попросили Путина и Мишустина о господдержке

Зуботехнические лаборатории направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором попросили включить их вид деятельности в перечень пострадавших от кризиса отраслей, чтобы рассчитывать на господдержку. Письмо (копия есть в распоряжении РБК) подписали руководители более 60 частных специализированных компаний.

Авторы письма напоминают, что код 86.23 «Стоматологическая практика» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) был отнесен к сферам деятельности, которым полагается помощь от государства. При этом зуботехнические лаборатории чаще всего используют код 32.50 «Производство медицинских инструментов и оборудования», на основании которого осуществляется производство стоматологических и ортодонтических протезов, но могут использовать и другие коды в зависимости от приоритетных направлений деятельности. В случае, если такие компании не выбрали основным кодом 86.23, то они не могут претендовать на поддержку от государства, указывается в письме.

Из-за того, что на фоне пандемии стоматологии практически приостановили свою деятельность, зуботехнические лаборатории остались без заказов, говорят авторы обращения. Так, за первые три недели апреля 2020 года объем заказов сократился на 90-100%, а по прогнозу, в мае отрасль может остаться без выручки, что приведет к существенным убыткам.

В этой связи представители отрасли попросили внести в перечень пострадавших отраслей коды ОКВЭД, соответствующие стоматологической практике, а также деятельности по производству стоматологических и ортодонтических протезов.