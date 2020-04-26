Полиция Латвии завела дело из-за нарушения дистанции во время драки

Полиция Латвии начала административное производство о мелком хулиганстве и несоблюдении дистанции при драке в населенном пункте Слампе Тукумсского края. Об этом сообщает издание Delfi 24 со ссылкой на представителя Земгальского регионального управления полиции.

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В распоряжение правоохранительных органов попала видеозапись, на которой запечатлен момент драки. Полиция установила личности участников инцидента, которых было более пяти, что противоречит своду правил во время действия чрезвычайного положения в стране. Согласно пункту 4.5.5, жителям запрещено собираться в количестве более двух человек (запрещены любые частные мероприятия, кроме проведения похоронных церемоний вне помещений и проведения крестин в неотложных случаях, если соблюдается взаимная дистанция в два метра между лицами и другие правила эпидемиологической безопасности).

Участников драки обязали явиться в полицию для дачи показаний.

Согласно кодексу административных нарушений, в Латвии за

несоблюдение правил во время действия чрезвычайного положения предусмотрен штраф: для физических лиц в размере от €10 до €2 тыс., а для юридических — от €140 до €5 тыс.

В середине марта на фоне эпидемии коронавируса власти Латвии объявили о закрытии сухопутных и воздушных пассажирских перевозок через государственную границу страны. Так, с 17 марта и до 14 апреля запрещены перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. При этом грузовое сообщение было сохранено. Также в стране под запрет попали организованные публичные мероприятия. Проведение неорганизованных мероприятий разрешается в том случае, если в них участвуют до 50 человек. Заканчиваться такие мероприятия должны до 23 часов. Государственные экзамены в школах Латвии перенесли на май.