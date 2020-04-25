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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Карачаево-Черкесии сообщил о первых двух умерших от коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Карачаево-Черкесии умерли первые два пациента с коронавирусом, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

«К сожалению, в Карачаево-Черкесии зафиксированы два летальных случая среди больных с подтвержденным диагнозом коронавирус. Скончались люди старшего поколения, старше 65 лет», — сказал он.

Темрезов отметил, что их госпитализировали в инфекционный госпиталь. По его словам, скончавшиеся пациенты ранее контактировали с зараженными, которые вовремя не обратились к врачам.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Глава республики сообщил, что двум госпитализированным больным оказали необходимую медпомощь, однако их состояние осложнялось хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В Карачаево-Черкесии подтвердили 246 случаев заболевания, 4 пациента выздоровели. Под наблюдением медиков в инфекционных стационарах находятся 95 человек, отметил Темрезов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Карачаево-Черкесия, коронавирус
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