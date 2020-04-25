Глава Карачаево-Черкесии сообщил о первых двух умерших от коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Карачаево-Черкесии умерли первые два пациента с коронавирусом, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

«К сожалению, в Карачаево-Черкесии зафиксированы два летальных случая среди больных с подтвержденным диагнозом коронавирус. Скончались люди старшего поколения, старше 65 лет», — сказал он.

Темрезов отметил, что их госпитализировали в инфекционный госпиталь. По его словам, скончавшиеся пациенты ранее контактировали с зараженными, которые вовремя не обратились к врачам.

Глава республики сообщил, что двум госпитализированным больным оказали необходимую медпомощь, однако их состояние осложнялось хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.