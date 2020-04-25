Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале, есть пострадавшие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу (ЕДДС).

Вертолет сел на площадке около месторождения «Русское. На его борту находились восемь человек: пять пассажиров и три члена экипажа.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона, речь идет о вертолете компании «Абакан Авиа». По словам собеседника агентства, пострадал один человек. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что один из членов экипажа получил серьезные травмы — множественные переломы. Его госпитализирует санавиация.

Источник «Интерфакс-Урал» сообщил, что из-за жесткой посадки вертолета пострадали два человека. По словам собеседника агентства, среди причин аварии рассматриваются отказ техники в сложных погодных условиях и ошибка пилотирования.

В феврале на Ямале два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол». Вертолет при посадке сломал лопасти и перевернулся. По данным источника ТАСС, причиной произошедшего стала снежная буря.