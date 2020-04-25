Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,8 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 2 млн 812 тыс. 557 человек. Более трети — 905 333 зараженных — приходится на США. На втором месте по числу заболевших — Испания (219 764), следом идут Италия (192 994), Франция (159 952) и Германия (154 999).

Китай, откуда началось распространение инфекции, находится на девятом месте (83 899), Россия — на десятом (68 622).

По данным университета, общее количество летальных исходов среди больных коронавирусом в мире составляет 197 162. Больше всего их умерло в США — 51 949 человек. В тройку лидирующих по этому показателю стран входят Италия, где скончались 25 969 человек, и Испания, где умерли 22 524 заболевших.