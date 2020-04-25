ВС поддержал позицию Центробанка о выплате по кредитам в нерабочий месяц

Верховный суд считает, что режим нерабочих дней в апреле не дает должникам оснований для переноса срока исполнения обязательств. Ранее такую точку зрения высказал Центробанк

Несмотря на объявленные президентом Владимиром Путиным из-за пандемии коронавируса нерабочие дни в апреле, должники не освобождаются от выплат по кредитам в срок, следует из разъяснения Верховного суда (ВС). Внимание на это обратили «Ведомости».

Кредитные договоры регулируются Гражданским кодексом. ВС в своем обзоре отмечает, что, согласно ст. 193 ГК, установление нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля не является основанием для переноса срока исполнения обязательства.

В соответствии с этой статьей, если последний день срока приходится на нерабочий день, он переносится на ближайший следующий рабочий день. Однако в правилах предусмотрены исключения, когда из условий обязательств следует, что его нужно исполнить именно в выходной, или в определенный день (вне зависимости от того, рабочий он или нет).

Также ВС указывает, что нерабочие дни, объявленные указами Путина от 25 марта и 2 апреля, относятся к мерам, направленным на предотвращение коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим, отмечает ВС, они не считаются нерабочими в том смысле, который этому понятию придает Гражданский кодекс.