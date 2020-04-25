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ВС поддержал позицию Центробанка о выплате по кредитам в нерабочий месяц

Верховный суд считает, что режим нерабочих дней в апреле не дает должникам оснований для переноса срока исполнения обязательств. Ранее такую точку зрения высказал Центробанк

Несмотря на объявленные президентом Владимиром Путиным из-за пандемии коронавируса нерабочие дни в апреле, должники не освобождаются от выплат по кредитам в срок, следует из разъяснения Верховного суда (ВС). Внимание на это обратили «Ведомости».

Кредитные договоры регулируются Гражданским кодексом. ВС в своем обзоре отмечает, что, согласно ст. 193 ГК, установление нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля не является основанием для переноса срока исполнения обязательства.

В соответствии с этой статьей, если последний день срока приходится на нерабочий день, он переносится на ближайший следующий рабочий день. Однако в правилах предусмотрены исключения, когда из условий обязательств следует, что его нужно исполнить именно в выходной, или в определенный день (вне зависимости от того, рабочий он или нет).

ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
Финансы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Также ВС указывает, что нерабочие дни, объявленные указами Путина от 25 марта и 2 апреля, относятся к мерам, направленным на предотвращение коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим, отмечает ВС, они не считаются нерабочими в том смысле, который этому понятию придает Гражданский кодекс.

По мнению суда, иная трактовка означала бы «приостановление исполнения всех без исключения гражданских обязательств в течение длительного периода и существенное ограничение гражданского оборота в целом». Кроме того, в данном случае установление нерабочих дней являлось не всеобщим, а зависело от ряда условий, в том числе ограничений, действующих в конкретных регионах, отмечает ВС.

Как пояснила «Ведомостям» руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова, ВС исходит из того, что выходные, нерабочие и праздничные дни предусмотрены Трудовым кодексом, а дни, которые из-за коронавируса внепланово объявили нерабочими, не имеют к нему отношения. В связи с этим, указывает она, заемщики должны вносить платежи по кредитам в предусмотренный договором срок, иначе банк может применить к ним меры ответственности.

В течение первой нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля платежи по кредитам в соответствии с рекомендациям Центробанка переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля. После того, как Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней с сохранением зарплаты до 30 апреля, Банк России заявил, что в этот период должники будут обязаны исполнить свои обязательства в срок, предусмотренный договором. При этом регулятор указал, что кредиторам нужно будет  «учитывать фактические возможности должника», наличие возможности дистанционного обслуживания и режим действующих в его регионе ограничительных мер.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Верховный суд, Центробанк, кредит
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