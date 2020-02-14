Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Спасатели получили информацию о жесткой посадке вертолета 14 февраля в 16:20 (14:20 мск). Вертолет, следовавший с Гыданского полуострова в порт Саббетта, произвел посадку в 400–500 метрах от порта Саббета. На его борту находились десять человек, трое из них — члены экипажа. По данным источника ТАСС, причиной жесткой посадки стала снежная буря.

По данным МЧС, после жесткой посадки вертолет был частично поврежден, в удовлетворительном состоянии находятся восемь человек, еще двое были зажаты в кабине.

Позднее прибывшие на место происшествия представители аварийно-спасательной службы аэропорта Саббеты из кабины вертолета извлекли тела двоих погибших членов экипажа.