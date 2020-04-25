В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в Новосибирской области зафиксировали 38 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа заболевших за пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. Коронавирусную инфекцию у 20 человек выявили по контакту с теми, у кого COVID-19 уже был подтвержден.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU, JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Таким образом, в Новосибирской области зафиксировано 247 случаев заражения, из них 12 у детей. Выздоровели 39 человек, четверо заболевших скончались.

Ранее стало известно, что в Хакасии очаг заражения зафиксировали в травматологическом отделении Абаканской больницы. Причиной инфицирования стал мужчина, который прибыл из Москвы и должен был находится на домашней самоизоляции. Однако из-за травмы он обратился к врачам, в результате чего в медучреждении заболели 34 человека.

В России число зараженных коронавирусом превысило 68 тыс. человек. По данным на вечер 24 апреля, скончались 615 заболевших.