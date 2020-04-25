В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в Новосибирской области зафиксировали 38 новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Из числа заболевших за пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. Коронавирусную инфекцию у 20 человек выявили по контакту с теми, у кого COVID-19 уже был подтвержден.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Таким образом, в Новосибирской области зафиксировано 247 случаев заражения, из них 12 у детей. Выздоровели 39 человек, четверо заболевших скончались.
Ранее стало известно, что в Хакасии очаг заражения зафиксировали в травматологическом отделении Абаканской больницы. Причиной инфицирования стал мужчина, который прибыл из Москвы и должен был находится на домашней самоизоляции. Однако из-за травмы он обратился к врачам, в результате чего в медучреждении заболели 34 человека.
В России число зараженных коронавирусом превысило 68 тыс. человек. По данным на вечер 24 апреля, скончались 615 заболевших.