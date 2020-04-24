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В Новгородской области военный грузовик столкнулся с мусоровозом

Фото: region53 / VK
Фото: region53 / VK

В Новгородской области военный грузовик «КамАЗ» столкнулся с мусоровозом. В результате столкновения водитель военного грузовика погиб, сообщили РБК в пресс-службе Западного военного округа.

«По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с военным автомобилем. В результате ДТП автомобиль «КамАЗ» опрокинулся, водитель, являющийся гражданским служащим, погиб», — сообщили в пресс-службе.

В военном ведомстве уточнили, что артиллерийское имущество, которое перевозил военный грузовик, не представляет угрозы. В данный момент этот груз военные вывозят с места ДТП на базу хранения. На месте работают сотрудники военной автомобильной инспекции ЗВО, отметили в ведомстве.

Согласно информации, опубликованной на сайте ГУ МВД по Новгородской области, столкновение мусоровоза и военного грузовика произошло около 16:00 на 12-м км автодороги Крестцы — Окуловка — Боровичи Крестецкого района.
«Водитель мусоровоза, мужчина 1972 года рождения, и пассажир автомобиля «КамАЗ», молодой человек 1995 года рождения, осмотрены бригадой скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

На месте аварии также работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы полиции, которые устанавливают причины ДТП.

Теги: боеприпасы, ДТП, Новгородская область, новости РБК
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