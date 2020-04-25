Из-за нарушителя самоизоляции в Хакасии заразились 34 человека

В травматологическом отделении Абаканской больницы зафиксирован самый крупный в Хакасии очаг заражения коронавирусом. Об этом в Instagram сообщил глава республики Валентин Коновалов.

По словам губернатора, причиной заражения 34 человек в медучреждении стал мужчина, который прибыл из Москвы и должен был находится на домашней самоизоляции. Однако он получил травму, находясь в нетрезвом состоянии, и обратился к врачам.

В травматологии он не сообщил медикам, что нарушил правила домашнего карантина. В больницу он поступил без признаков COVID-19. Позже ему был поставлен положительный диагноз коронавирусной инфекции.

Всего к утру 25 апреля в республике зафиксировано 49 новых случаев заболевания. Кроме больницы Абакана, COVID-19 выявили на некоторых предприятиях региона и в семьях. Еще трое заболевших приехали в Хакасию из Москвы, они находятся на двухнедельной изоляции.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <300 0 <500 0 <1000 0 от 1000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В общей сложности в республике зафиксирован 151 случай коронавируса. Десять пациентов выздоровели.

Ранее 24 апреля оперштаб по борьбе с эпидемией коронавируса в Мурманской области сообщил, что в регионе выявлено 193 новых случая COVID-19. Все больные, кроме одного, являются работниками стройки в селе Белокаменка, где «НОВАТЭК» возводит верфь для крупнотоннажных морских сооружений.