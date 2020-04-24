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В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май

Валерий Рязанский
Валерий Рязанский (Фото: council.gov.ru)

В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в разговоре с «РИА Новости».

«Если количество заболевших серьезно снижаться не будет, то режим самоизоляции может быть продлен на май», — заявил он, добавив, что ситуация с COVID-19 остается тревожной, и достаточно жесткие меры, которые принимают российские власти, «абсолютно оправданны».

По мнению сенатора, как и при уходе на карантин, когда в начале отменялись культурные мероприятия, закрывались места с массовым скоплением людей, а затем вводились и другие ограничения, выход из режима самоизоляции также будет постепенным и пошаговым.

СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рязанский поделился мнением, что в переносе майских праздников нет необходимости — россияне могут отпраздновать их дома. Дополнительных выходных тоже вводить не стоит, заключил он.

Ранее источники РБК сообщили, что власти допускают, что майские праздники станут продолжением режима самоизоляции, а дни между ними объявят нерабочими. 24 апреля «Коммерсантъ» писал, что СПЧ попросит правительство ослабить на майские праздники ограничения из-за коронавируса. «Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться», — пояснял глава Совета Валерий Фадеев.
 

Теги: Совфед, самоизоляция, коронавирус, продление
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