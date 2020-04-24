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В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. Об этом сообщила пресс-служба главы республики и регионального кабмина.

Согласно сообщению, на нем также было запланировано рассмотрение проекта закона о поддержке малого и среднего бизнеса. Из 50 депутатов на заседание пришли 30 человек. Из-за недостатка установленного регламентом числа участников, достаточного для принятия решений, сессию перенесли. О новой дате заседания не сообщается.

В правительстве Хакасии четверо человек ушли на самоизоляцию
Общество
Здание правительства Республики Хакасия

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что правительство региона уже приняло ряд правовых актов антикризисной направленности.

«В то же время принятие мер поддержки населения и предпринимателей, для которых необходимо участие парламента Хакасии, переносится на неопределенный срок», — заключил он.

Первый заместитель председателя Верховного совета Юрий Шпигальских заявил ИА «Хакасия», что часть депутатов не смогли прийти на сессию «по производственным причинам» и заранее об этом предупреждали, небольшая группа парламентариев находится на самоизоляции. «И относительно большая группа, которая, по сути, сорвала кворум», — добавил он.

Теги: заседание, Хакасия, депутаты, глава республики
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