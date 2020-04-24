В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства. Об этом сообщила пресс-служба главы республики и регионального кабмина.

Согласно сообщению, на нем также было запланировано рассмотрение проекта закона о поддержке малого и среднего бизнеса. Из 50 депутатов на заседание пришли 30 человек. Из-за недостатка установленного регламентом числа участников, достаточного для принятия решений, сессию перенесли. О новой дате заседания не сообщается.

Глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что правительство региона уже приняло ряд правовых актов антикризисной направленности.

«В то же время принятие мер поддержки населения и предпринимателей, для которых необходимо участие парламента Хакасии, переносится на неопределенный срок», — заключил он.