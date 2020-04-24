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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач больницы в Коммунарке назвал возраст пациентов в реанимации

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В больнице в московском поселке Коммунарка лечатся 604 пациента, у 408 из которых подтвержден коронавирус. Об этом на своей странице в Facebook написал главврач медучреждения Денис Проценко.

По его словам, на кислородной поддержке вне реанимации находятся 101 человек, или 17% пациентов. В реанимации лежат 56 заболевших (9% пациентов), из них на ИВЛ — 28 человек (4,5%).

Главврач проанализировал возраст больных в отделении реанимации и интенсивной терапии. Он отметил, что один человек в отделении в возрастной группе от 18 до 40 лет, 27 больных в возрасте от 41 года до 60 лет, а еще 28 — старше 60 лет. Из второй возрастной группы на искусственной вентиляции легких находятся восемь пациентов, а из третьей — 18.

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Общество
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Проценко отметил, что за сутки из больницы выписались 73 человека, а поступили — 75.

23 апреля главврач сообщал, что лечение в Коммунарке проходят 602 пациента, из них коронавирус подтвержден у 397 человек, или у 66% пациентов. Проценко заявлял, что в Москве нагрузка на стационары не уменьшается, несмотря на открытие новых. По его словам, на прошлой неделе нагрузка на работающие учреждения снизилась, но теперь она вновь растет из-за роста числа госпитализированных. Он отметил, что в больницы поступает больше пациентов, чем выписывают.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Коммунарка, больница
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