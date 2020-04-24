В Ненецком округе выздоровел единственный заразившийся COVID-19

В Ненецком автономном округе врачи выписали пациента, у которого ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщается на сайте местной администрации. Он был единственным пациентом с COVID-19 в регионе.

Коронавирусную инфекцию у мужчины обнаружили после того, как он 9 апреля прилетел из из Санкт-Петербурга, говорится в сообщении. После этого мужчина проходил лечение в стационаре Ненецкой окружной больницы.

«После проведения повторных исследований и получения отрицательного результата сегодня он был выписан домой», — сообщили в администрации.

Таким образом, Ненецкий автономный округ стал единственным российским регионом, где на данный момент нет подтвержденных активных случаев коронавируса.

До 16 апреля регионом, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом оставалась республика Алтай. Сейчас там, по последним данным оперштаба, инфекцию выявили у 9 пациентов.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России превышает 62,7 тыс. человек. Большая часть из них приходится на Москву, где зафиксировали 33,9 тыс. пациентов с COVID-19.