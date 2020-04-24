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Пандемия коронавируса ,  
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В Ненецком округе выздоровел единственный заразившийся COVID-19

В Ненецком автономном округе врачи выписали пациента, у которого ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщается на сайте местной администрации. Он был единственным пациентом с COVID-19 в регионе.

Коронавирусную инфекцию у мужчины обнаружили после того, как он 9 апреля прилетел из из Санкт-Петербурга, говорится в сообщении. После этого мужчина проходил лечение в стационаре Ненецкой окружной больницы.

«После проведения повторных исследований и получения отрицательного результата сегодня он был выписан домой», — сообщили в администрации.

Таким образом, Ненецкий автономный округ стал единственным российским регионом, где на данный момент нет подтвержденных активных случаев коронавируса.

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До 16 апреля регионом, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом оставалась республика Алтай. Сейчас там, по последним данным оперштаба, инфекцию выявили у 9 пациентов.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России превышает 62,7 тыс. человек. Большая часть из них приходится на Москву, где зафиксировали 33,9 тыс. пациентов с COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<300
0
<500
0
<1000
0
от 1000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: COVID-19, Ненецкий автономный округ
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