В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Авторы иска считают, что вводить подобные ограничения региональные власти не имеют права, и для этого требуется введение режимов ЧС или ЧП на федеральном уровне

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Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В иске (передан РБК организацией «Команда 29», чьи юристы будут представлять истцов в суде) утверждается, что принятые властями Петербурга меры нарушают права жителей города, ограничивая некоторые из них вплоть «до степени их абсолютного запрета», что возможно только «в случае введения чрезвычайного положения, которое на текущий момент не введено».

Истцы, в частности, указывают, что постановление о введении в Петербурге ограничений нарушает их права на:

свободу передвижения;

свободный доступ к физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности;

свободу собраний;

благоприятную окружающую среду;

труд;

свободу получения информации.

Ограничивая передвижения горожан и другие их права и свободы, власти Петербурга, по мнению истцов, превысили свои полномочия, а их действия «не основаны на действующем законодательстве» и представляют собой «запреты, не предусмотренные законом для объявленного режима повышенной готовности к чрезвычайной ситуации».