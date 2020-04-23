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Пандемия коронавируса ,  
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Hoff ускорил запуск маркетплейса из-за коронавируса

Михаил Кучмент
Михаил Кучмент (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Один из крупнейших продавцов мебели и товаров для дома Hoff запускает собственный маркетплейс под брендом «Домашний маркетплейс». Досрочный запуск проекта, как пояснил совладелец Hoff Михаил Кучмент, вызван условиями пандемии. «Мы бы открылись в мае, но, возможно, медленнее искали бы поставщиков. Понятно, что в ситуации, когда у компании закрыты все магазины, у нас высвобождаются дополнительные ресурсы на более ускоренное развитие проекта», — объяснил он. Дополнительных инвестиций маркетплейс не потребовал — все процессы были встроены в текущие технологии.

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Ранее Кучмент отмечал, что из-за последствий распространения COVID-19 компания потеряла уже 75% выручки. Он пояснял, что если кризис будет длиться месяц-два, то компания его пройдет, но дальнейшие прогнозы будут зависеть от того, насколько сохранится платежеспособный спрос населения. Hoff насчитывает 52 магазина по России общей площадью более 350 тыс. кв. м, выручка в прошлом году — 40,7 млрд руб.

Кучмент пояснил также, что многие производства закрыты и у отрасли может возникнуть недостаток товаров в некоторых категориях: «Наша модель подразумевает наличие остатков, а многие участники индустрии работают под заказ или без значительных товарных остатков. Я не исключаю, что через месяц диван может стать дефицитным товаром». По его мнению, текущий кризис разделит компании на цифровые и традиционные.

В проекте маркетплейса уже участвуют 60 новых поставщиков. В целом ассортимент Hoff должен увеличиться втрое — до 100 тыс. товарных наименований.

Работа с поставщиками будет вестись по принципу фиксированной закупочной цены, но компания допускает возможность работы за комиссию в будущем.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: hoff, мебель
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