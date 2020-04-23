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В кабинете вице-премьера Пермского края начались обыски

Михаил Сюткин
Михаил Сюткин (Фото: minstroyperm / Instagram)

В правительстве Пермского края проводят обыски в рамках уголовного дела о хищении средств при строительстве зоопарка в Перми. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили РБК, что не участвуют в следственных действиях.

«В строительном блоке осуществляются следственные мероприятия. Оказывается содействие правоохранительным органам. Их в первую очередь интересуют старые проекты, в том числе по строительству зоопарка», — подтвердили РБК в пресс-службе краевого правительства.

Правоохранители проводят обыски в рабочем кабинете вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального правительства. «Обыск в кабинете господина Сюткина проходит», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе краевого правительства «РБК Пермь» также заявили, что обыски проходят у Сюткина.

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В середине апреля Сюткин написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе минстроя региона отмечали, что причиной стал переход на новую работу в Москву. Он должен проработать в крае до конца апреля.

Михаил Сюткин занимал должность зампреда правительства — министра строительства Пермского края с 2017 года. Затем он стал первым вице-премьером, который курировал строительный, транспортный и имущественный блоки.

В начале августа 2019 года региональный главк МВД возбудил уголовное дело, связанное со строительством зоопарка в Перми. Его возведение началось в 2017 году. Работы выполняет «РЖДстрой». Сроки сдачи первой очереди проекта неоднократно переносили.

По данным следствия, представители подрядчика передавали в управление капитального строительства Пермского края фиктивные акты выполненных работ, которые оплачивали из бюджетных средств. Сумма ущерба составила 130 млн руб. По делу о мошенничестве арестовали бывшего начальника управления капитального строительства Дмитрия Левинского и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДстрой» Илью Козырева. УКС планировал взыскать с подрядчика строительства 587 млн руб.

Теги: Пермский край, обыски, вице-премьер, новости РБК
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