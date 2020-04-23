В кабинете вице-премьера Пермского края начались обыски

Михаил Сюткин (Фото: minstroyperm / Instagram)

В правительстве Пермского края проводят обыски в рамках уголовного дела о хищении средств при строительстве зоопарка в Перми. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю сообщили РБК, что не участвуют в следственных действиях.

«В строительном блоке осуществляются следственные мероприятия. Оказывается содействие правоохранительным органам. Их в первую очередь интересуют старые проекты, в том числе по строительству зоопарка», — подтвердили РБК в пресс-службе краевого правительства.

Правоохранители проводят обыски в рабочем кабинете вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального правительства. «Обыск в кабинете господина Сюткина проходит», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе краевого правительства «РБК Пермь» также заявили, что обыски проходят у Сюткина.