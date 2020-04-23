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В Минздраве сообщили об окончании эпидемии гриппа в России

В России завершилась сезонная эпидемия гриппа, сообщается на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.

«Эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах», — говорится в сообщении. По данным НИИ, эпидпороги среди взрослого населения превышены в шести городах и еще в шести отмечается незначительное превышение.

Врачи объяснили высокую смертность в Италии последствиями эпидемии гриппа
Общество
Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Как сообщает НИИ, на неделе с 13 по 19 апреля показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 321,3 случаев на 100 тыс. человек, что ниже недельного эпидемического порога (718 случаев). Неделю назад этот показатель превышал 400 случаев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения оценила влияние прививки от гриппа на переносимость коронавируса COVID-19. Представитель ВОЗ Тарик Язаревич в интервью «РИА Новости» отметил, что пока не существует научных доказательств того, что такая прививка помогает лучше переносить коронавирусную инфекцию.

Теги: грипп, Минздрав, эпидемия
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