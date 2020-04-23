Центр «Проектория» внесли в список иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.

Как отметили в ведомстве, организацию включили в реестр после по итогам рассмотрения поступившего от нее заявления.

Гепрокуратура России в свою очередь указала, что проверила соблюдение «Проекторией» законодательства о некоммерческих организациях. По данным ведомства, «Проектория» получила деньги из-за рубежа и участвовала в политической деятельности в России, однако не подала заявление в Минюст о включении в реестр НКО-иноагентов.

В Генпрокуратуре сообщили, что деятельность «Проектории» финансировала неправительственная организация Project Harmony, Inc (PH International) из США. Ведомство признало ее деятельность незаконной на территории России. «Установлено, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — отменили в прокуратуре.