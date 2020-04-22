Мишустин попросил «не калечить» борьбой с COVID-19 других пациентов

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Во время борьбы с пандемией коронавируса в России нужно не забывать о больных другими тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят «одно лечим, а другое калечим», — сказал Мишустин. Он уточнил, что другие заболевшие также нуждаются в пристальном наблюдении и постоянном лечении.

Мишустин попросил членов заседания обратить особое внимание на эту ситуацию и избежать случаев, когда тяжелобольным пациентам могут отказать в медицинском обслуживании.

Глава правительства также назвал во время заседания неудовлетворительными результаты подготовки регионов к приему заболевших COVID-19. По его словам, многие региональные руководители изначально формально отнеслись к требованию представить информацию о готовности больниц и расчеты сумм, необходимых для расширения коечного фонда, из-за чего эти расчеты пришлось позже корректировать.