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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин попросил «не калечить» борьбой с COVID-19 других пациентов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Во время борьбы с пандемией коронавируса в России нужно не забывать о больных другими тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Прошу вас избегать ситуации, про которые в народе говорят «одно лечим, а другое калечим», — сказал Мишустин. Он уточнил, что другие заболевшие также нуждаются в пристальном наблюдении и постоянном лечении.

Мишустин попросил членов заседания обратить особое внимание на эту ситуацию и избежать случаев, когда тяжелобольным пациентам могут отказать в медицинском обслуживании.

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Глава правительства также назвал во время заседания неудовлетворительными результаты подготовки регионов к приему заболевших COVID-19. По его словам, многие региональные руководители изначально формально отнеслись к требованию представить информацию о готовности больниц и расчеты сумм, необходимых для расширения коечного фонда, из-за чего эти расчеты пришлось позже корректировать.

Всего в России, по последним данным федерального оперштаба, обнаружили 57 999 заболевших коронавирусной инфекцией. 513 пациентов умерли, 4 420 человек выздоровели.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Михаил Мишустин
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